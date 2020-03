Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.



"Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul Electronic al Evidentei Salariatilor - Revisal, rezulta in acest moment un numar in aceasta saptamana de aproximativ 200.000 de contracte de munca suspendate. Sigur, situatia este in evolutie, dar nu se vede o evolutie ingrijoratoare in acest moment, in sensul ca cifrele nu variaza foarte mult de la o zi la alta. Sigur, e o situatie grava, faptul ca 200.000 de oameni…