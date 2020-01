Ministrul Mediului, precizari despre taxa auto in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului a anunțat ca in 2020 proprietarii de mașini nu vor plati taxa auto. Costel Alexe a declarat ca Guvernul nu va implementa in acest an o noua taxa auto pentru mașinile second-hand importate. „In opinia mea a fost mare sarabanda a taxelor din 2007, iar aceasta i-a costat pe romani. Cele…

- Ministrul Mediului, domnul Costel Alexe intervine in favoarea cetațenilor din zonele limitrofe afectați de poluare. Comisia Europeana s-a sesizat asupra pericolului pentru mediul inconjurator și sanatatea populației generat de existența gropii de gunoi de la Glina, groapa de gunoi administrata…

- Costel Alexe, noul ministru liberal al mediului, apelor și padurilor, a declarat joi seara la Digi24 ca Guvernul ia in calcul interzicerea exporturilor de bușteni in țarile care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Potrivit acestuia, o asemenea masura nu este posibila și in spațiul intercomunitar, pentru…

- Costel Alexe, ministrul mediului, a anuntat vineri ca ȋn Romania se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale de pana acum, confirmand afirmatiile mai multor activisti de mediu.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul lucreaza la introducerea unei taxe pentru mașinile la prima inmatriculare, care va fi perceputa ca o taxa de poluare. El a susținut ca Executivul trebuie sa se asigure ca masurile vor fi acceptate de Comisia Europeana. „Trebuie sa fie perceputa ca…