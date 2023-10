”MMAP pune la dispozitia cetatenilor, prin AFM, programe menite sa asigure reducerea consumului de energie si protejarea mediului. Casa eficienta energetic, Sisteme fotovoltaice si Eficienta energetica in cladiri publice sunt numai cateva exemple. Ne propunem reducerea pierderilor de energie din casele oamenilor de la 40% pana la peste 60%, in functie de nivelul finantarii”, a transmis ministrul Mircea Fechet. El arata ca aceasta ar inseamna o scadere automata a facturilor locuintelor in care vor avea loc aceste investitii. ”Ganditi-va ca o casa care nu e bine izolata poate avea pierderi de pana…