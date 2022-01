Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca implementarea proiectului de interzicere a centralelor individuale de apartament trebuie sa fie una graduala, "nu de azi pe maine", precizand ca sunt multe investitii deja pornite, aflate in executie pe metodele vechi, iar legiutorul nu poate interveni…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca interzicerea centralelor individuale de apartament trebuie sa fie graduala, "nu de azi pe maine", precizand ca sunt multe investitii deja pornite, aflate in executie pe metodele vechi, iar legiutorul nu poate interveni retroactiv.

- Pensii mai mari incepand cu anul 2022. Analist economic: Deși majorarea este semnificativa, nu compenseaza creșterea prețurilor din 2021 Pensii mai mari incepand cu anul 2022. Analist economic: Deși majorarea este semnificativa, nu compenseaza creșterea prețurilor din 2021 Odata cu inceputul anului…

- Președintele PNL Suceava și prim-vicepreședinte PNL, Gheorghe Flutur, a salutat aprobarea de catre Guvern a Ordonanței de Urgența privind acordarea tichetele de vacanța. Gheorghe Flutur a aratat ca in ședința de vineri, 17 decembrie, a fost adoptata Ordonanța de Urgența privind modificarea și ...

- Legea centralelor de apartament va intra in vigoare, cel mai devreme, in luna ianuarie a anului viitor, a a anunțat ministrul Mediului, Tanczos Barna. Practic din ianuarie sau februarie montarea acestea va fi interzisa. Centralele termice individuale, nu vor mai fi montate in blocurile noi incepand…

- Montarea centralelor de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi incepand cu luna ianuarie sau februarie, cel tarziu, a transmis ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Digi24. Tanczos Barna a precizat ca noua masura vizeaza doar blocurile noi. „Masura vizeaza doar blocurile noi, acolo unde se…

- Liderul deputatilor UDMR Csoma Botond a declarat ca, in lipsa acestei masuri, multe lucrari, care sunt finantate din bani publici ar fi fost suspendate din cauza cresterii preturilor materialelor de constructii. „UDMR a gasit o solutie la aceasta problema, astfel Romania este printre primele tari la…

- In ordonanța de urgența adoptata de Guvern in a doua jumatate a lunii iulie este prevazut ca acțiunea impotriva urșilor trebuie facuta gradual - intai se incearca alungarea, apoi tranchilizarea și relocarea. Eutanasierea și impușcarea sunt ultima soluție. Ordonanța nu se aplica și in cazul in care atacul…