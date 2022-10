Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul european de solidaritate in domeniul energiei este considerat "de neconceput" de catre ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. "Mecanismul de solidaritate de la Bruxelles in caz de urgenta, gazele naturale cumparate de Ungaria din banii contribuabililor unguri, stocate in depozitele…

- Ungaria a reușit sa se pregateasca pentru perioada de iarna datorita gazelor din Rusia, pe care republica le primește prin Turcia. O declara secretarul de stat pentru Cooperare Bilaterala din cadrul Ministerului de Externe al Ungariei, Tamas Menzer. Potrivit acestuia, „combustibilul albastru” rusesc…

- Ministrul ungar de Externe si al comertului, Peter Szijjarto, a inaugurat marti un terminal feroviar intermodal la Fenyeslitke, in apropierea granitei cu Ucraina, a carui constructie a costat 30 miliarde de forinti (73 milioane de euro), informeaza MTI, citata de Agerpres.

- Conducta de petrol din Ungaria pina in Serbia va fi construita in termen de un an și jumatate, a declarat ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto, citat de TASS. „Va dura aproximativ un an și jumatate, conform planului, pentru a construi o conducta prin care sa putem asigura securitatea aprovizionarii…

- Ungaria a negociat „dur” si a reusit sa obtina ca plafonarea preturilor la gaze sa nu se aplice transportului de titei prin conducte, iar plafonarea sa nu se aplice nici transporturilor maritime care inlocuiesc, in caz de urgenta, transporturile prin conducte, potrivit Hirado.hu, care il citeaza pe…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite din aceasta saptamana ar fi fost o oportunitate perfecta pentru demararea discutiilor de pace asupra razboiului din Ucraina, dar este putin probabil ca aceasta sa se intample, a declarat joi seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre securitatea energetica și a subliniat ca Guvernul de la Budapesta nu cunoaște niciun compromis in acest domeniu. Șeful diplomației maghiare a reiterat ca nu exista niciun obiectiv politic internațional care sa prevaleze asupra responsabilitații…

- Ministrul maghiar de Externe și al Comerțului, Peter Szijjarto, a susținut ideea cancelarului german Olaf Scholz conform careia statele Uniunii Europene nu ar trebui sa impuna interzicerea vizelor Schengen pentru ruși, transmite RIA Novosti. In urma discuțiilor cu omologul sau estonian, Urmas Reinsalu,…