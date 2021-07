Ministrul Justitiei, Stelian Ion, susține ca nerespectarea obligatiilor asumate in domeniul Justitiei poate duce la ruperea coaliției, iar pentru el nu ar fi o problema sa demisioneze daca acest gest ar rezolva problema desființarii Secției speciale de investigare a magistraților. Stelian Ion a criticat partenerii de coaliție de la UDMR, care au votat „cot la […] The post Ministrul Justiției, Stelian Ion, amenința cu ruperea coaliției de guvernare daca nu “se repara Justiția” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .