Ministrul italian al Educaţiei a demisionat fiindcă Guvernul nu a alocat bani pentru îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli Ministrul italian al Educatiei, Lorenzo Fioramonti, membru în Miscarea 5 Stele, si-a dat demisia si i-a trimis o scrisoare premierului Giuseppe Conte. Motivatiile deciziei sale nu sunt înca clare, dar diferite ziare scriu ca Fioramonti ceruse noi fonduri pentru ministerul sau care, în legea bugetara pentru 2020 aprobata pe 24 decembrie, nu fusesera alocate, relateaza Il Post, citat de Rador.



"Scoala în aceasta tara ar avea nevoie de 24 de miliarde de euro. Cele trei miliarde pe care eu le-am identificat nu sunt suficiente", ci reprezinta "linia de plutire", declara…

