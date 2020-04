Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor florin Citu a declarat joi, la Digi24, ca Guvernul nu ia in calcul scenariul taierii de salarii sau pensii, in contextul crizei economice provocate de epidemia de coronavirus, in contextul in care miercuri spunea, despre posibile taieri de salarii pentru bugetari, ca costurile crizei…

- De asemenea, el a mai precizat ca nici despre restructurari in sectorul bugetar nu se discuta in acest moment. „Nu sunt luate in calcul taieri de salarii si pensii", a declarat ministrul Finantelor joi, la Digi24. De asemenea, intrebat de o posibila restructurare de personal in sectorul bugetar, in…

- „Nu sunt luate in calcul taieri de salarii și pensii”, a declarat ministrul Finanțelor joi.De asemenea, intrebat de o posibila restructurare de personal in sectorul bugetar, in contextul in care in privat aproape 800.000 de oameni au fost trimiși in șomaj tehnic, Florin Cițu a spus ca nu se discuta…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus, joi, ca, in contextul actual al crizei provocate de epidemia de coronavirus, nu sunt luate in calcul taieri de salarii și de pensii. El a adaugat ca este optimist și...

- Cițu: In acest moment, ne concentram pe a gasi resurse pentru sanatate și a veni cu masuri ca sa pastram capacitatea de productie. Nu discutam restructurarea aparatului de stat Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, iar dupa rezolvarea crizei de sanatate este…

- Activitați ale unor instituții publice, care nu mai sunt solicitate, ar putea fi reduse sau suspendate pe perioada situației de urgența, a declarat pentru HotNews.ro Ionel Danca, cancelarul prim-ministrului. El a dat exemplul zona relațiilor cu publicul la anumite instituții, unde activitatea ar putea…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, considera ca nu doar angajații de la privat, ci și bugetarii trebuie sa suporte costul crizei declanșate de epidemia de coronavirus. Întrebat în cadrul întâlnirii online de la HotNews.ro, daca se ia în calcul o taiere a salariilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca nu exista bani la buget pentru majorarile la pensii și alocații și acuza PSD de iresponsabilitate maxima care, ”in disperarea de a-si salva imaginea, sunt gata sa arunce in aer Romania”. Reacția lui Cițu vine in contextul in care acesta a subliniat ca…