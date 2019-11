Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a facut cateva declarații marți pe marginea rectificarii bugetare, lansand totodata atacuri la adresa guvernarii PSD.„Banii care trebuiau sa ajunga catre cheltuieli sociale erau folosiți pentru baronii locali și in același timp punem punct unei practici, care…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la B1 TV, ca executivul PSD nu a prevazut in buget banii pentru plata pensiilor pentru ultimele doua luni ale anului. Sumele vor fi incluse la rectificarea bugetara, a dat asigurari Cițu.Citește…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- E razboi total intre fostul si actualul guvern pe tema bugetului de stat. Ministrul Finantelor face acuzatii fara precedent. Executivul Dancila a lucrat ca Al Capone, cu doua bugete, si a directionat bani din investitii si din fondurile europene catre baronii PSD, spune Florin Citu.

- Ministrul Finananțelor, Florin Cițu, a declarat intr-o conferința de presa ca speța fraților Ioan și Viorel Micula in cazul Romatsa.Citește și: Florin Cițu dinamiteaza PSD! Sesizare PENALA pentru constituirea unui grup infracțional organizat: 'Banii erau direcționați catre interese de partid'…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi, 14 noiembrie, ca va sesiza organele penale in privinta trioului Dragnea, Valcov si Teodorovici, privind crearea unui grup infractional organizat, legat de modul in care au gestionat bugetul statului.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ia in considerare sa sesizeze organele de copetența penala in urma in privința modului in care PSD a gestionat investițiile.Citește și: Fostul agent guvernamental la CEDO, dupa retragerea observatiilor…

- Ministrul Finantelor organizeaza joi la ora 10.00 o conferinta de presa la minister. Florin Citu urmeaza sa anunte ca deficitul bugetar din acest an se apropie de 4 procente, mult peste tinta anuntata de Guvernul PSD la inceputul anului.