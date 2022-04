Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a crescut mai rapid decat s-a prognozat si vor mai fi doua sau trei luni complicate, iar solutia la acest puseu inflationist va fi productie mai mare, deci oferta mai mare, a declarat joi, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „In pachetul „Sprijin…

- "Vor mai fi doua sau trei luni complicate. Un puseu inflaționist care la baza are criza prețurilor la energie, efectele conflictului asupra fluxului de comerț cu petrol, distorsionarea unor lanțuri de aprovizionare pe zona alimentara. La acest puseu inflaționist, toata Europa trebuie sa se adapteze.…

- ”Inflatia a crescut mai rapid decat s-a prognozat initial, are o componenta mult mai puternica de inflatie importata – tari puternice au ajuns la inflatii istorice – sunt componente care vin ca soc extern. Solutia la acest lucru este sa reduci dependenta de importuri, ca sa poti sa tii preturile nationale…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…

- Indicele preturilor de consum din Marea Britanie s-a situat in martie la 7%, comparativ cu 6,2% luna anterioara, acesta fiind cel mai ridicat nivel incepand din 1992, a anuntat, miercuri, Oficiul National de Statistica (ONS), citat de agentia EFE.Cresterea inflatiei a venit ca raspuns la majorarea…

- Uniunea Europeana va trebui sa plateasca in ruble daca vrea gaz rusesc, a atentionat miercuri, 30 martie, presedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, avertizand de asemenea ca si exporturile de petrol, cereale, metale, ingrasaminte, carbune si cherestea vor fi vandute in curand pe ruble, informeaza…

- Liderii coaliției de guvernare vor discuta luni, 7 martie, despre un proiect de lege care sa permita Guvernului sa ia decizii rapide de securitate naționala, susțin surse politice pentru Ziare.com.Pe scurt, noua reglementare ar putea primi titulatura de “stare de criza”.Proiectul vizeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, 23 februarie, ministrilor cu atributii in domeniu sa urmareasca in continuare situatia din Ucraina si pregatirea pentru orice scenariu, astfel incat cetatenii sa poata fi in siguranta si aparati.Premierul Nicolae Ciuca a comentat, miercuri, in debutul…