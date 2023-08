Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a fost intrebat, vineri, cate persoane au demisionat dupa protestul de joi de la Ministerul Finantelor: ”Doua persoane au fost, care vor sa plece la Ministerul Fondurilor. E mai atractiv din punct de vedere salarial, dar nu eu port vina aceasta a acestor salarii mici”. Ministrul a precizat…

- Marcel Bolos a fost intrebat, vineri, de unde s-ar lua banii pentru majorarile salarile promise celor din Finante. “Acum impactul nu este atat de mare incat sa puna in dificultate bugetul de stat, pe de o parte. Pe de alta parte, este indreptatit tot ceea ce dumnealor acum au ca si forme de revendicare…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, vineri, ca doua persoane au demisionat in urma protestului spontan de joi de la Ministerul Finantelor. Cele doua persoane doreau transfer la Ministerul Fondurilor Europene. ”E mai atractiv din punct de vedere salarial, dar nu eu port vina aceasta a acestor…

- S-a aflat de la cine a plecat protestul de la Ministerul Finantelor (surse)Protestul de joi de la Ministerul Finantelor ar fi fost pornit de angajati din Directia Juridica, carora ministrul Marcel Bolos le-ar fi refuzat transferul la Ministerul Proiectelor Europene, afirma surse politice. Surse…

- „Nu inteleg aceasta ingrijorare pentru un proiect care inca este in lucru, nu este nici macar pus in dezbatere publica. Deciziile se iau in cadrul coalitie de guvernare. Eu pot sa va ascult ce doleante aveti si sa prezint mesajul coalitiei de guvernare. Asta pot sa fac. Repet, sunt decizii care se iau…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, le-a transmis, joi, angajatilor care protesteaza in interiorul instituției ca poate prelua doleantele pe care le au si sa le transmita in coalitia de guvernare.

- Este un scandal urias, joi, la Ministerul Finantelor. Angajatii planuiesc ca din 22 august sa blocheze ANAF-urile, sa blocheze vamile si Directiile Antifrauda. Cateva zeci de angajați ai Ministerului Finanțelor protesteaza joi, chiar in sediul instituției, impotriva prevederilor din proiectul de ordonanța…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca un plan de masuri pentru incasari suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat in curand si a subliniat ca restructurarea facilitatilor fiscale este obligatorie."In ceea ce priveste situatia incasarilor si evolutia deficitului bugetar…