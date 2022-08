Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit, dupa aproape noua luni de la instalarea cabinetului Ciuca, singurul minister condus de o femeie a inceput sa funcționeze cat de cat in zona online, adica are un site. Dar, minune: are și un sediu pe o strada cu rezonanța-Romulus! Nu este vorba despre o instituție conspirativa ci despre Ministerul…

- Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, alocarea suplimentara fiind necesara pentru finantarea pana la sfarsitul anului a prestatiilor sociale, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Romanii in…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania, in cadrul careia a discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales ca se apropie si vacata studentilor, si a anuntat ca va propune revenirea gratuitatilor la transportul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești, gratuite, in acest an! Nu renunțam la acest proiect, chiar daca financiar ne-am fi dorit sa putem susține mai multe locuri.…

- Copiii, profesorii și tinerii romani care locuiesc in alte țari vor avea ocazia sa se relaxeze in Romania, in cadrul unor tabere de vara dedicate lor. Anul acesta s-au ales doua locații pentru desfașurarea taberelor, una dintre ele fiind Singeorz-Bai. 1.225 de elevi, studenți, tineri și profesori din…