Ministrul Energiei: Ucraina va avea suficiente resurse energetice pentru a trece peste iarnă ”Avem suficiente resurse energetice, in acest sens ne simtim linistiti. Intrebarea este cat de mult pot afecta viitoarele atacuri aprovizionarile”, a declarat Galuscenko pentru televiziunea publica din Ucraina. In ultimele cateva saptamani, Rusia a atacat infrastructura ucraineana de 60 de ori, a declarat Kievul miercuri, sporind ingrijorarea ca Moscova ar fi inceput deja o tintire a retelei electrice pentru a doua iarna de razboi. Iarna trecuta, mii de drone si rachete rusesti au lovit infrastructura electrica, provocand pene de curent. Galuscenko a spus ca Ucraina se asteapta ca Rusia sa reia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va avea suficiente resurse energetice pentru a trece peste iarna viitoare, dar o crestere preconizata a atacurilor rusesti ar putea perturba retelele de aprovizionare, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galuscenko, sambata seara, citat de Reuters, potrivit news.ro.”Avem suficiente…

- Alianța Nord-Atlantica are suficiente resurse pentru a sprijini atat Israelul, in conflictul cu Hamas din Orientul Mijlociu, dar și sa sprijine militar Ucraina in razboiul cu Rusia, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, vineri seara la Digi 24, in cadrul emisiunii LIVE cu Robert…

- Fortele aeriene ucrainene se asteapta la un numar record de atacuri rusesti cu drone pe teritoriul sau in aceasta iarna, a declarat duminica purtatorul lor de cuvant, Iurii Ihnat, in timp ce Kievul se pregateste pentru o a doua iarna de bombardamente in masa asupra instalatiilor sale energetice, relateaza…

- ”Granada, Spania. Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE)”, anunta el pe Telegram, despre acest summit la care urmeaza sa ia parte 50 de lideri europeni. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega a Granada para participar en la Cumbre Europea y pedir mas apoyo militar para Ucrania de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunta joi, 5 octombrie, ca se afla la Granada, in sudul Spaniei, la un summit european, si isi exprima speranta la acorduri in vederea unei consolidari a apararii aeriene ucrainene si asigurarii sigurantei alimentare odata cu apropierea iernii, relateaza News.ro…

- ”Vasul «Aroyat» a plecat din portul Ciornomorsk incarcat cu 17.600 de tone de grau ucrainean catre Egipt”, anunta pe X ministrul ucrainean al Infrastructiurii Oleksandr Kubrakov. O prima nava incarcata cu griu a plecat fara probleme din acelasi port la 19 septembrie, in contextul in care Ucraina vrea…

- Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a revenit luni, 11 septembrie, asupra declarațiilor sale potrivit carora Brazilia ar ignora mandatul de arestare pentru crime de razboi emis pe numele liderului rus Vladimir Putin, afirmand in același timp ca va reconsidera apartenența țarii sale la Curtea Penala…

- Atacul Ucrainei asupra mai multor regiune rusești in cursul nopții de 30 august „confirma caracterul terorist al regimului de la Kiev”, a acuzat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care a avertizat ca Rusia va riposta. La randul sau, Kremlinul a transmis ca…