- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat sambata, ca este „ușor nemulțumit” de decizia ANRE de a lasa la latitudinea furnizorilor de energie acordarea discountului catre clienți. „Sunt ușor...

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri, in ședința Comitetului de reglementare, ordinul prin care se prelungește termenului de tranziție catre un frunizor de energie electrica pana la 30 iunie, clienții casnici urmand sa beneficieze de cel mai bun preț din…

- ANRE decide in cazul noilor contracte pentru energia electrica Foto: anre.ro. Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie decide mâine daca va prelungi perioada în care clientii casnici, din fosta piata reglementata, trebuie sa opteze pentru un contract pe piata…

- ANRE a reușit sa iși impuna Ordinul care favorizeaza mai mult furnizorii decat consumatorii, la incheierea noilor contracte pentru energie electrica dupa liberalizarea pieței de energie de la 1 ianuarie 2021. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris pe facebook ca este „ușor nemulțumit” de varianta…

- "Consumatorul trebuie sa fie în centrul liberalizarii, NU furnizorul, așa încât furnizorii trebuie sa dea prețuri mai bune și sa se bata pe acesta", a scris ministrul energiei Virgil Popescu pe contul sau de Facebook. Pe de alta parte, ministrul vorbește despre varianta Autoritații…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca ANRE modifica Ordinul care prevedea ca toti consumatorii care nu au contracte pe piata concurentiala vor fi trecuti automat in piata serviciului universal, daca nu modifica contractele in 30 de zile. Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi…

- Ministrul Energiei: “Clienții vor fi automat transferați in piața concurențiala, la cel mai mic preț”. Deși cu intarziere, autoritatile fac lumina in scandalul facturilor uriase la energia electrica! Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…

- ”De la 1 ianuarie, toti clientii din piata reglementata trec automat in piata serviciului universal. Dupa parerea mea, furnizorii au abuzat de acest lucru si au impus un pret in serviciul universal mai mare decat cel din piata concurentiala. Vorbim de preturi mai mari si cu 25%. Acest pret al serviciului…