Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a participat la a cincea editie a conferintei „Black Sea and Balkans Security Forum”, la panelul „Opportunities in the Black Sea Region for the Energy Sector. Development, Cooperation, Supplier Diversification”. ”Am vorbit despre energie, despre legatura dintre energie si Marea Neagra,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca cresterea cotatiilor pentru energie electrica sau gaz natural pe bursele internationale va afecta consumatorul casnic sau non-casnic din Romania, insa doar partial, in functie de contractele pe care acestia le-au incheiat cu furnizorii, dar si de contractele…

- Romania a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (t.e.p) in primele 5 luni ale anului, cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica (I.N.S). Productia interna…

- Acordul va ramane in vigoare pentru o perioada de 30 de ani si va fi extins automat cu perioade succesive de 5 ani, daca una dintre parti solicita acest lucru. In perioada 7 – 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD Argeș: ”Faceți cunoștința cu MINISTRUL SCUMPIRILOR! Este liberal, prefera contractele cu dedicație, in opoziție se jura ca liberalizarea pieței energetice nu va aduce scumpiri pentru consumatori, iar de cand este ministru al Energiei prețurile cresc și bat record dupa…

- Unitatile 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda vor fi gata pana in 2030, iar investitia presupune 8 miliarde de dolari. Centrala de la Cernavoda produce in prezent 20% din necesarul de consum al Romaniei. Acordul Nuclear intre Romania si Statele Unite va fi publicat saptamana aceasta in Monitorul…

- In discursul susținu, astazi, la Clubul Diplomatic, cu prilejul celei de-a treia editii a "Barometrului de securitate energetica" din Romania, Ludovic Orban a declarat ca va trebui utilizata orice resursa pentru a accelera investitiile, pentru a putea satisface cerintele care sunt stabilite in Green…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Ministerului Energiei sa dea "de urgenta" explicatii publice asupra includerii in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a firmei private GSP Power. "Faptul ca o companie privata este, aparent, singura selectata sa furnizeze un anumit…