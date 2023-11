Stiri pe aceeasi tema

- ”Ieri si astazi am avut un maraton de intalniri la Bruxelles. Concluzia generala: sprijin si deschidere din partea Comisiei Europene fata de toate temele ridicate. Este si o promisiune indeplinita: am spus ca voi veni aici in luna octombrie pentru discutii directe legate de viitorul mineritului in Gorj…

- Politicienilor romani In cadrul Adunarii ONU, China declara tranșant ca nu trebuie subestimata voința unificarii cu Taiwanul. In Constituția RFG-ului a fost lasata deschisa poarta unificarii națiunii germane, care a fost infaptuita in cele din urma. Vietnamul a luptat și a suferit pentru a se reunifica.…

- ”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost eu ministru al Energiei. Eu NU am cedat. Nu as vrea sa vorbesc despre presiuni, pentru ca nu s-a pus problema”, a precizat intr-o postare Virgil Popescu. El precizeaza ca ”deoarece vorbim…

- Deputații bulgari au votat joi pentru ridicarea interdicției privind importurile de cereale ucrainene incepand cu 15 septembrie 2023. Decizia a fost luata cu 124 de voturi pentru. 69 de deputați au fost impotriva (opoziia) și 8 s-au abținut, potrivit radioului bulgar BNR. Inca de la inceputul discuțiilor…

- ”Cel mai ineficient mod de a utiliza gazele care vor veni din Marea Neagra, din Neptun Deep, gazele romanesti, va fi sa le ardem la aragaz sau sa le exportam in forma in care ele sunt, deci sa le ducem pe conducte in Ungaria sau in alte state europene. Eu mi-as dori sa vad industria romaneasca sa beneficieze…

- Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, ci si pentru Europa, si va insemna independenta de gazul rusesc, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres."Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, dar pentru Europa. Situatia din Marea…

- „Astazi, m-am adresat liderilor care participa la Summitul celor Trei Mari, o regiune mare care este una dintre sursele puterii europene. Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica sunt toate tari din partea noastra de Europa. Reuniunea la nivel inalt a avut loc in Romania, iar eu am facut apel…

- Comisia Europeana (CE) ”analizeaza cu atentie” subventionarea transportarii cerealelor ucrainene prin statele membre UE, dupa ce cateva tari au interzis importurile, a anuntat sambata postul public de radio din Polonia, fara a preciza sursa informatiei, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Problema…