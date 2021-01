Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri, in ședința Comitetului de reglementare, ordinul prin care se prelungește termenului de tranziție catre un frunizor de energie electrica pana la 30 iunie, clienții casnici urmand sa beneficieze de cel mai bun preț din…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, se declara si el nemultumit de actuala situatie si spune ca a fost prelungita perioada in care poate fi schimbat contractul de furnizare. Desi recunoaste ca cei care nu...

- Consumatorii casnici de energie care nu au schimbat contractul vor plati in urmatoarele sase luni pretul cel mai mic pe care il ofera in piata concurentiala furnizorul lor, iar companiile s-au angajat benevol sa faca acest lucru, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.…

- ANRE a reușit sa iși impuna Ordinul care favorizeaza mai mult furnizorii decat consumatorii, la incheierea noilor contracte pentru energie electrica dupa liberalizarea pieței de energie de la 1 ianuarie 2021. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris pe facebook ca este „ușor nemulțumit” de varianta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit, luni cu precizari legate legea energiei electrice si a gazelor naturale. Ministrul a declarat intr-o intervenție la Digi 24 ca prin crearea unei piețe concurențiale clientul trebuie sa fie in centrul problemei și nu furnizorul. „Nu pun 6 milioane de oameni…

- Compania de stat SAPE vrea sa construiasca o centrala noua pe amplasamentul fostei CET Titan si a trimis, in iunie, o adresa in acest sens catre Primaria Bucuresti, insa edilul-sef de la acea data, Gabriela Firea, a ignorat aceasta propunere, a scris vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil…

- Compania Romgaz negociaza achizitia participatiei pe care compania americana Exxon o are in proiectul de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagra, a declarat miercuri Viorgil Popescu, Ministrul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, intr-o conferința de presa. “In acest moment…