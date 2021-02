Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris vineri, pe Facebook, ca exista solutii pe termen scurt pentru rezolvarea problemelor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) amintind, in context, ca a fost adoptata o Ordonanta care permite utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale si in cazul companiilor in insolventa. In acest fel, va fi asigurata plata salariilor pentru urmatoarele trei luni, a precizat acesta. "Astazi am avut mai multe discutii aplicate cu reprezentantii sindicatului de la CEH, pentru ca ne dorim sa rezolvam problemele minerilor. Totodata, la o runda de…