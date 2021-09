Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata, ca toți elevii vor incepe cursurile pe data de 13 septembrie cu prezența fizica indiferent de clasa pana la atingerea pragului de 6 la 1.000 de locuitori. “Un plan concret exista deja. Cel mai important și cel mai sigur este ca in data de 13 septembrie…

