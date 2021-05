Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca saptamana viitoare 10% dintre elevi vor continua cursurile online, acestia fiind din 654 de localitati unde rata de infectare este mai mare de 1 la mie. Alte 2,6 milioane de elevi vor merge fizic la scoala. De saptamana viitoare, insa,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați – 90% – unde rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori. El a adaugat ca masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca de saptamana viitoare in exteriorul unitatilor de invatamant (spatii deschise) se poate renunta la obligativitatea purtarii mastii de protectie, dar se pastreaza regula pauzelor decalate pentru a se evita aglomerarile.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, luni, scenariile in baza carora elevii vor merge la scoala pe 5 mai, potrivit Antena3. Astfel, miercuri vor incepe cursurile copiii de gradinița, precum și elevii care nu susțin examene. „Miercuri, 5 mai, revin la școala toți elevii, cu excepția elevilor…