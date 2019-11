Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a declarat joi seara la Tema Zilei, la TVR1 ca așa cum este conceput sistemul de educație romanesc afecteaza deopotriva elevul și profesorul.

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat joi, la preluarea mandatului, ca a cerut sa se faca o evaluare a profesorilor care nu au obtinut nota 5 la examenul de titularizare, urmand ca ulterior sa ia o ”decizie corecta”, ”bazata pe un studiu”. ‘Deja in prima zi de mandat, am cerut…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, reduce numarul secretarilor de stat. Numarul secretarilor de stat din Ministerul Educatiei si Cercetarii va fi redus la patru din cei sapte existenti in prezent, a anuntat joi ministrul Monica Anisie, la preluarea mandatului. „€Va fi o reorganizare a ministerului,…

- Noul ministru al Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a precizat joi ca este corect ca elevii de clasa a VII-a sa sustina simularea la Evaluarea Nationala, pentru ca acestia au noi programe si ca atare...

- Noul ministru al Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a precizat joi ca este corect ca elevii de clasa a VII-a sa sustina simularea la Evaluarea Nationala, pentru ca acestia au noi programe si ca atare trebuie sa stie la ce anume sa se astepte. ‘Pe 1 noiembrie, au fost publicate deja modele de subiecte…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, in guvernul lui Ludovic Orban, este profesoara de Limba și literatura romana la Colegiul ”Tudor Vianu” din București. Anisie are 46 de ani si a fost consilier la Cotroceni in mandatul fostului președinte Traian Basescu și secretar de stat in Guvernul…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a definitivat lista ministrilor pe care ii va propune in Guvernul monocolor PNL pe care intentioneaza sa il conduca daca va obtine votul de investitura al Parlamentului, au declarat surse din PNL pentru G4Media.ro.Iata componenta Guvernului Orban: Prim ministru ndash;…

- La varsta de 7 ani copiii trec printr-o o perioada de criza. Aici parinții trebuie sa manifeste o atenție maxima pentru ca odrasla lor sa se poata adopta la noul ritm de viața cat mai rapid și ușor, spun psihologii.