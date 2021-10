Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara din nou impotriva ideii de invatamant online, el aratand ca datele privind infectarile indica faptul ca, in ultima saptamana, rata de imbolnavire in randul elevilor si al cadrelor didactice a scazut fata de saptamanile anterioare.

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24, ca deși exista cazuri de imbolnavire cu Covid in randul elevilor și profesorilor, media infectarilor in școala este sub media naționala. Acesta a precizat ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut in aceasta saptamana,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca a semnat o completare la ordinul comun cu ministrul Sanatatii prin care s-a reglementat modul in care elevii se pot testa pentru a reveni la scoala, incepand cu a opta zi dupa confirmarea unui caz de COVID. Astfel, unde exista cabinete medicale scolare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca a semnat o completare la ordinul comun cu ministrul Sanatatii prin care s-a reglementat modul in care elevii se pot testa pentru a reveni la scoala, incepand cu a opta zi dupa confirmarea unui caz de COVID. Astfel, unde exista cabinete medicale scolare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis un mesaj parinților carora le este frica sa iși lase copiii la școala din cauza Covid. „Aș vrea sa va spun ca regula de baza in legea Educației Naționale este prezența fizica la școala. Atat pentru invațamantul de zi, cat și pentru invațamantul seral.…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a transmis, marți, dupa o intalnire cu ministrul sanatații, Ioana Mihaila, ca toți profesorii și elevii care prezinta simptome vor fi testați gratuit, iar daca parinții nu sunt de acord cu testarea, cursurile vor avea loc in sistem online dupa primul caz de COVID-19…

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in Romania sunt vaccinați impotriva COVID 5% dintre elevii cu varsta intre 12 si 15 ani si peste 20% dintre cei cu varsta intre 16 și 19 ani. Conform datelor prezentate luni de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pana acum s-au vaccinat anti-COVID…

- An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online Sorin Cimpeanu nu exclude posibilitatea de a folosi in continuare scenariile, dar spune ca acestea vor fi doar o varianta de rezerva.…