Ministrul Educaţiei: Este foarte clar că începe şcoala. Ce se întâmplă dacă apar mai multe cazuri de coronavirus Ministrul Educatiei a dat detalii la Antena 3 despre cum va incepe noul an scolar 2020-2021 in functie de cele trei scenarii prezentate de presedinte. Principalele declaratii ale ministrului Educatiei despre inceperea noului an scolar Este foarte clar ca incepe scoala. Elevii trebuie sa fie in siguranta la scoala. Este important sa luam in calcul mai multe scenariu in functie de situatie epidemiologica din fiecare localitate. Scenariul 1 in care in localitate nu exista un numar mare de imbolnaviri. Daca sunt depistate multe cazuri, se trece in online in urmatoarele 14 zile. Decizia… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

