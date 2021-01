Ministrul Educației anunță cum se va recupera la școală materia pierdută: bani în plus pentru profesori Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat ca numarul orelor de recuperare a materiei va fi in medie de 5 pe saptamana și vor varia in funcție de evaluarile facute de profesori. Cadrele didactice vor stabili de la caz la caz cat s-a pierdut din programa școlara. Copiii ar urma sa se intoarca fizic in banci pe 8 februarie, insa o decizie finala va fi luata pe 2 februarie, in funcție de evoluția epidemiologica de la noi din țara. “Avem nevoie de cooperarea fiecarui cadru didactic pentru a susține acele acte remediale pentru a recupra ce s-a pierdut in școala online. E nevoie de solidaritate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

