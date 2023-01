Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița organizeaza in luna ianuarie Conferința nr. 1 de Business, cu tema „Soluții de finanțare pentru afaceri de succes 2023”. Vor fi prezentate principalele programe și scheme de sprijin pentru mediul de afaceri, prin care vor fi acordate granturi nerambursabile…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) iși exprima consternarea cu privire la votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la zona Schengen, poziția acestui stat reprezentand un adevarat șoc pentru mediul de business din țara noastra, dar și pentru partenerii de afaceri ai antreprenorilor romani…

- Un vot negativ in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne privind aderarea Romaniei la Zona Schengen va continua sa afecteze nu numai antreprenorii romani, ci si oamenii de afaceri din alte state membre UE, care desfasoara activitati economice in Romania, semnaleaza Camera de Comert si Industrie…

- Camera de Comerț. Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 14 decembrie, intre orele 11:00 și 13:30, in parteneriat cu Season House, prezentarea tehnologiei „Nidyon”, un sistem inovativ in construcții cu performanțe superioare de rezistența termica, acustica și seismica, care va avea loc la Centrul…

- Performantele si rezultatele notabile inregistrate de Antibiotice Iasi in anul 2022 au fost premiate ieri, 23 noiembrie, in cadrul Galei "Topul National al firmelor", prin acordarea Premiului National locul 1 la categoria Industrie – Intreprinderi foarte mari – Fabricarea produselor farmaceutice de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica multisectoriala la Dubai, care se va desfașura in perioada 23-30 ianuarie 2023. In cadrul misiunii economice vor fi organizate intalniri de afaceri in functie de interesul participantilor. Obiectivul major al acestei misiuni…

- Ce legatura este intre un specialist iesean in informatica, o companie care vinde usi si un sport nautic pentru care limba romana nu are un cuvant dedicat? Eficienta, sustine Stefan Lefter, antreprenor, fondatorul uneia dintre putinele companii din Iasi care, de la infiintare, au inregistrat doar cresteri…

- La cea de-a XXIX-a ediție a Topului Firmelor din județul Timiș pentru anul 2021, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a decis ca in cadrul Galei Excelenței in Afaceri sa acorde urmatoarele premii speciale unor companii și instituții pentru realizari de excepție in diferite domenii de activitate:…