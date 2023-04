Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a raspuns, luni, acuzațiilor oamenilor de afaceri, care au spus ca de schema de ajutor de stat au beneficiat in principal „firmele de apartament” și arata ca AOAR nu a venit cu propuneri de modificare. Spataru a mai sp

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Prima News, care este viziunea sa despre o economie verde in Romania. “Tranzitia catre o economie verde are doua componente din punctul meu de vedere. Vorbim in primul rand de o transformare tehnologica si o investitie in asigurarea unor resurse energetice…

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Industria electronica si dependenta Uniunii Europene (UE) de semiconductori sunt subiecte care preocupa, iar Romania a demarat proiecte la inceputul crizei semiconductoarelor si isi propune sa devina un jucator important in UE in acest domeniu, a declarat ministrul Economiei, Florin Spataru, cu ocazia…

- Florin Spataru a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, despre situatia de la Romarm. “Compania Romarm functioneaza, are o structura de conducere cu responsabilitati clare. Consiliul de Administratie s-a intalnit saptamana trecuta si a mandatat un director din cadrul companiei Romarm sa semneze…

Ministerul Economiei a cerut instanțelor o clarificare juridica a lui Gabriel Țuțu, urmare a anchetei DNA in care este implicat, spune ministrul Florin Spataru.

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…