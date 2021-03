"Reglementarile nu corespund realitatii actuale si necesita modificari. Am identificat 44 de acte normative care trebuie modificate cu prioritate. In acest sens a fost constituit un grup de lucru care va avea sarcina de a elabora un set de prevederi mai simple si mai eficiente in domeniul constructiilor, si de a actualiza in permanenta aceste normative", a declarat Cseke Attila. In prezent in domeniu sunt in vigoare 589 de prevederi legale, iar cea mai veche dateaza din 1970. "Reglementarile din domeniu trebuie corelate cu cele internationale in vigoare in Uniunea Europeana", a spus ministrul,…