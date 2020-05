Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Principalele declarații ale lui Marcel Vela : Am luat urmatoarele decizii: O veste buna pentru persoanele care au implini varsta de 65 de ani: circulația este permisa in afara gospodariei in urmatoarele situații, indiferent de intervalul orar: deplasare in interes profesional, in situația in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a fost emisa o noua Ordonanța Militara ce prevede intrarea in carantina a municipiului Suceava și a mai multor comune limitrofe. Vizate sunt comunele: Adancata, Salcia, Ipotești, Moara, Șcheia, Patrauți și Mitocu Dragomirnei „Se instituie zona de protecție…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militara nr. 3, care vizeaza interzicerea parasirii locuințelor. „Ieșirea cu bine din aceasta...

- Marcel Vela, declarații la sediul Ministerului de Interne referitor la prevederile noii Ordonanțe Militare:”Cea mai grava criza din ultimii zeci de ani a cuprins și Romania. Luam masuri mai dure, masuri pe care le-am anunțat deja gradual, in primele doua ordonanțe militare. Vreau sa va asigur ca de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat marți seara ca a fost emisa o noua Ordonanța Militara, cea de-a treia, prin care se introduc noi restricții de circulație, care se aplica de pe 25 martie 2020, de la ora 12.00. Astfel, persoanele cu varsta implinita de 65 de ani au voie sa iasa din locuința…

- Ordonanța militara data astazi prevede ca se inchid toate magazinele cu excepția celor care vand produse alimentare și farmaciilor, iar circulația va fi limitata, cu excepția deplasarilor profesionale, medicale sau de ingrijire a oamenilor aflați in ingrijirea persoanelor respective.Deplasarile, restricționate…