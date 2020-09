Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana nu au reusit luni sa depaseasca blocajul diplomatic si sa adopte sanctiuni impotriva Belarusului, in ciuda apelului șefei opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, transmite Reuters.Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu a cedat nici dupa…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- Ministrul de Externe al Federatiei Ruse, Sergei Lavrov, a declarat miercuri, 2 septembrie, dupa intrevederea cu omologul sau din Belarus, Vladimir Makeev, ca pe teritoriul Belarusului s-ar afla circa 200 de extremisti din Ucraina care si provoaca protestele stradale impotriva liderului de la Minsk,…

- Liniile telefonice intre Emiratele Arabe Unite si Israel s-au deschis, duminica, aceasta fiind o urmare a acordului de normalizare a relatiilor dintre cele doua natiuni, la care s-a ajuns in aceasta saptamana, relateaza Reuters.Anterior, nu erau posibile convorbirile telefonice intre cele…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis luni pe Twitter un mesaj in limba engleza in care spune ca Romania recomanda Belarusului sa fie atent la drepturile omului, dupa violențele generate de alegerile prezidențiale.Citește și: Justiția pe surse - Daca nu ar fi, nu s-ar povesti: Saptamana…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…