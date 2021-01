Ministrul bulgar de Finante spune ca tara sa va intra in zona euro in 2024 Ministrul bulgar de Finante, Kiril Ananiev, si-a exprimat increderea ca tara sa se va alatura zonei euro in 2024, dar a avertizat ca sunt necesare pregatiri cuprinzatoare pentru o tranzitie rapida si adecvata ale platilor din leva in euro, transmite Novinite. "Ne aşteptăm ca ţara noastră să se alăture zonei euro în 2024. Principalele sarcini ale Guvernului de la Sofia pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt legate de îndeplinirea angajamentelor incluse în foaia de…