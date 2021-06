Stiri pe aceeasi tema

- Matt Hancock, ministrul Sanatații din Marea Britanie, recunoaște ca a incalcat regulile de distanțare in momentul in care și-a sarutat consiliera și amanta, Gina Coladangelo. Cotidianul The Sun a publicat fotografii in care cei doi se imbrațișau și se sarutau la birou, in timpul programului. „Accept…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce The Sun a dezvaluit ca oficialul avea o relatie secreta cu o consiliera. Tabloidul britanic a publicat imagini luate de pe o camera de supraveghere in care il arata pe Matt Hancock,…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP, relateaza Agerpres.

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP, relateaza Agerpres. Deși premierul ar fi acceptat scuzele ministrului, laburiștii vor demiterea acestuia.…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce tabloidul The Sun a publicat mai multe capturi de pe camerele de supraveghere in care demnitarul era vazut cum saruta o consiliera. Hancock nu a facut nicio referire la gestul sau, iar premierul…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a încalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP, relateaza Agerpres. Deși premierul ar fi acceptat scuzele ministrului, laburiștii vor demiterea…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP. Tabloidul The Sun a publicat pe prima pagina o imagine luata cu o camera de supraveghere…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, s-a scuzat vineri pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce un tabloid a dezvaluit ca oficialul avea o relatie cu o consiliera, transmite AFP. Tabloidul The Sun a publicat pe prima pagina o imagine luata cu o camera de supraveghere…