- Presedintele american Joe Biden respinge un apel al Chinei la negocieri in Razboiul rus din Ucraina, a carui implementare ar fi numai in favoarea Rusiei, relateaza CNN. "Daca-l aplauda Putin, cum poate fi bun?", a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului ABC News, Joe Biden. "Nu sunt pus pe…

- Pentru a marca un an de la invazia Rusiei, Banca Naționala a Ucrainei a lansat o bancnota.Pe o parte a acesteia sunt reprezentati trei soldati care inalta drapelul national. Cealalta parte a bancnotei infațișeaza o imagine cu doua maini legate, o aluzie la crimele de razboi de care sunt acuzate fortele…

- Astazi se implineste un an de la debutul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Primele reactii ale statelor Uniunii Europene, cand, incepand cu 24 februarie 2022, au cazut primele bombe in Ucraina, au vizat deschiderea frontierelor pentru milioane de refugiati si condamnarea agresiunii Rusiei…

- UPDATE Belarus, principalul aliat al Rusiei in campania militara a acesteia contra Ucrainei, trebuie sa faca tot posibilul pentru a se ajunge la pace in tara vecina, a declarat la Minsk ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. Ungaria „resimte in fiecare zi consecintele razboiului din Ucraina” si…

- Comisia Europeana aproba reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de Romania pentru sprijinirea societaților in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferenta a bugetului.

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, despre noua lege a minoritaților din Ucraina, care limiteaza drepturile romanilor. Cei doi oficiali au convenit sa lanseze consultari privind aceste probleme și sa se intalneasca in curand,…

- "Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice cu raza scurta de actiune si avioane la o altitudine net superioara celei la indemana sistemelor de aparare care au fost furnizate pana acum", a declarat…

