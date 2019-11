Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit vineri, 29 noiembrie 2019, in vizita de ramas-bun, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat aprecierea deosebita a partii romane si a sa personala pentru intreaga activitate a ambasadorului…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit, astazi, in vizita de ramas-bun, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm. Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat aprecierea deosebita a parții romane și a sa personala pentru intreaga activitate a ambasadorului Klemm pe parcursul mandatului…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, va fi primit, vineri, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in vizita de ramas-bun, potrivit agendei MAE. In data de 21 septembrie 2015, Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA in Romania. Anterior, a…

- "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi miercuri, 27 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, pe viitorul presedinte al Consiliului European, domnul Charles Michel. Vizita la Bucuresti a domnului Charles Michel face parte dintr-un turneu in pregatirea preluarii mandatului sau la conducerea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut consultari, la sediul Ministerul Afacerilor Externe, cu Matthew Boyse, Adjunct al asistentului secretarului de stat al SUA, Biroul pentru Afaceri Europene si Eurasiatice. Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la subiectele…

- Analistul politic Cozmin Gușa lanseaza ipoteza conform careia glonțul de aur in campania electorala din Statele Unite ar putea sa fie tras de la București. Nimerindu-l pe Joe Biden. Contracandidatul lui Donald Trump. Acest scenariu sta in picioare. Iar legaturile duc direct la George Maior, fostul…

- Dezbaterile Adunarii Generale a ONU (UNGA) se incheie luni, ultimele tari - printre care Afganistanul si Coreea de Nord - urmand sa se adreseze reprezentantilor celor 193 de state membre ale ONU, la New York, relateaza DPA.Cea de-a 74-a UNGA s-a deschis la inceputul lunii pe fondul incertitudinii…