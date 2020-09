Ministrul Bode, declarații despre momentul accidentului Se complica situația in cazul accidentului in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a carui mașina era condusa de un ofițer al Serviciului de Paza și Protecție.Premierul Ludovic Orba a declarat ca Bode nu trebuie sa-ți dea demisia pentru ca era pe bancheta din spate. Pe langa faptul ca șoferul a incalcat mai multe reguli de circulație, procurorii militari susțin ca accidentul nu a fost raportat organelor militare, așa cum cere legea. Deocamdata ministrul Transporturilor refuza sa vorbeasca despre incident. Ministrul a declarat anchetatorilor ca nu intra in calitatea sa sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cei 5,3 kilometri de autostrada dintre Biharia și Borș, gata inca de la finalul lunii iulie, vor fi inaugurați astazi, realizandu-se astfel conexiunea dintre A3 și autostrada M4 din Ungaria. Vama Borș 2 va fi al doilea punct de trecere a frontierei pe autostrada. Va avea 10 benzi pe sens, din care 6…

- Dosarul accidentului produs pe DN 7 in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va fi cercetat de catre Tribunalul Militar București. Șoferul, al carui nume nu a fost facut public, este angajat al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), cu grad militar. Dosarul a fost deschis inițial…

- Parchetul Militar va verifica motivul pentru care Serviciul de Protecție și Paza nu a raportat accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, duminica seara, noteaza Europa FM. Asta pentru ca mașina in care se afla ministrul Transporturilor aparține SPP și era condusa de…

- Date noi și reacții la cel mai inalt nivel dupa accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor. Lucian Bode se afla intr-o mașina a Serviciului de Protecție și Paza, condusa de un angajat al acestuia. El va fi cercetat penal de Parchetul Militar.

- Președintele PSD a lansat un atac dupa accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe 30 august. Marcel Ciolacu a afirmat ca președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa ceara demisia lui Bode și a folosit cuvantul "nesimțit", cu referire la ministrul Transporturilor."Cum…

- Titi Aur, 56 de ani, proprietarul academiei auto care ii poarta numele, este expert in conducere defensiva. In emisiunea Adriana Nedelea la Fix, pilotul de raliuri a analizat imaginile accidentului in care a fost implicata mașina ministrului Lucian Bode, condusa de un ofițer SPP.”In primul rand, mașinile…

