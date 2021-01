Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o discutie online cu reprezentantii conducerii Comitetului Evreiesc American (AJC), context in care a pledat pentru o prezenta economica americana cat mai consistenta in Romania si a solicitat sprijinul AJC pentru includerea Romaniei in programul Visa Waiver. Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, in cadrul discutiei, ministrul Aurescu a abordat prioritatile de politica externa ale Romaniei, perspectivele Parteneriatului Strategic Romania - SUA, relatiile cu caracter strategic Romania - Israel, relatiile UE - Israel, precum si angajamentul…