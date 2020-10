Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cea mai bine pregatita tara de pe lista statelor europene care sunt in curs de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi am avut o serie de intalniri importante, am avut o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, in contextul vizitei pe care o efectueaza in Franta, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, si a sustinut, totodata, o alocutiune in plenul Consiliului OCDE in cadrul careia a reiterat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, 26 octombrie, in conferința de presa prilejuita de vizita oficiala a membrilor Guvernului la Paris, ca nu se discuta despre posibilitatea de a izola populația Romaniei la domiciliu, precum in timpul starii de urgența și dupa cum procedeaza mai multe țari europene…

- Premierul Ludovic Orban se va afla, luni si marti, intr-o vizita oficiala in Franta, unde va avea convorbiri cu omologul francez, Jean Castex.Potrivit Guvernului, prim-ministrul este insotit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apararii…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se afla intr-o vizita in Franta, cu scopul de a intari parteneriatul dintre cele doua tari in domeniile Economiei si Energiei, potrivit unei postari pe Facebook a ministrului. "Alaturi de premierul Ludovic Orban si de colegii mei…

- Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este "tulburatoare", iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, relateaza Agerpres."Evolutia situatiei dintre Armenia…

- Aproape 140 de tari negociaza prima reforma a regulilor fiscale internationale din ultima generatie, pentru a tine cont de dezvoltarea marilor companii de tehnologie, cum sunt Google si Amazon. In conditiile in care Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) trebuie sa prezinte luna…