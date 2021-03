Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, Aurescu a evidentiat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii si aprofundarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line, si a subliniat ca este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora. „In contextul pandemiei de COVID-19, constat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit joi pe Hiroshi Ueda, noul ambasador al Japoniei la Bucuresti, in vizita de prezentare, a informat MAE, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Ministrul Aurescu si ambasadorul Ueda au trecut in revista principalele repere…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. Oficialul american s-a evidentiat printr-o relatie buna cu guvernarea liberala de la Bucuresti, dar si prin atacurile la adresa PSD, despre…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. Mandatul lui se incheie brusc imediat dupa evenimentele din SUA legate de insurecția fanilor lui Donald Trump asupra Capitoliului.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice, miercuri, cu omologul sau macedonean, Bujar Osmani, care va efectua o vizita oficiala la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE transmis marti AGERPRES, convorbirile se vor axa asupra stadiului si perspectivelor consolidarii…