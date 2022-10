Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, 8 octombrie, la Prima TV, ca este imposibil sa nu existe si politicieni din Romania care sa fie influentati de Moscova.Vasile Dincu a fost intrebat daca exista spionaj rusesc in Romania, dupa ce zilele trecute a existat o descindere a procurorilor DIICOT la sucursala Gazprom din Romania.„Cu siguranta ca spionajul rusesc este peste tot in Europa Centrala si de Est. Evident, au fost teritorii care, din punct de vedere ideologic, au fost controlate de rusi la un moment dat si asa cum am vazut ca s-au construit filialele Sputnik in Chisinau sau…