- ”Este amintirea despre bravii ostasi care au luptat pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei in campaniile purtate de Armata Romaniei in al doilea Razboi Mondial", a subliniat vineri ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, in mesajul prilejuit…

- Dupa o dispariție stranie de 13 zile, din coasta lui Vladimir Putin și, in general, de pe scena razboiului, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a reaparut joi la prim plan. Asta s-a intamplat in timpul unei conferințe video ținute de Putin și de alți lideri ruși. Serghei Soigu statea intr-un…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca a vazut un raport preliminar despre accidentele aviatice de la Constanta, in urma carora opt militari si-au pierdut viata, si a precizat ca a fost o “conjunctie nefericita de factori in care vremea a fost intr-adevar defavorabila”. Vasile Dincu a fost…

