- Ministrul apararii, Angehl Tilvar, aflat in vizita oficiala in SUA alaturi de premierul Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca exista posibilitatea antrenarii de militari ucraineni pe teritoriul Romaniei, in multiple domenii, relateaza Agerpres.„Este posibilitatea asta, plus ca exista misiunea EUMAM -…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a afirmat ca exista posibilitatea antrenarii de militari ucraineni pe teritoriul Romaniei, in multiple domenii. Ministrul face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu in Statele Unite ale Americii. „Eu am fost la Londra saptamana trecuta si m-am intalnit…

- Ministrul face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu in Statele Unite ale Americii."Eu am fost la Londra saptamana trecuta si m-am intalnit cu noul ministru al Apararii domnul Grant Shapps si mi-a spus cat de mult apreciaza instructorii romani, pentru ca Romania este implicata, alaturi de Marea…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- „Nu exista in SUA o instituție care te pune președinte in Romania. Dar, o relație buna cu o putere precum SUA este bine sa o cultivi și s-o intreții. O joci intr-un fel in țara, in fața electoratului. Te mai pot ajuta americanii și cu presa mainstream, adica apari și vorbește lumea de tine. Sigur ca…

- Frații Andrew și Tristan Tate, acuzați de trafic de persoane și posibil de viol, sunt ținta unui nou scandal. Aceștia au dat in judecata victimele care ii acuza ca le-ar fi exploatat.„Mesajul pe care victimele il transmit astazi este ca nu vor mai fi abuzuri in tacere, poveștile vor fi spuse și Tate…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-un proiect de lege, ratificarea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti, la 23 martie 2023. "Acordul prevede principiul egalitatii de tratament intre persoanele carora li se aplica Acordul…

- Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la Bucuresti, a declarat luni, 25 septembrie, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii - Visa Waiver Program - cel mai devreme la inceputul anului 2025, informeaza Agerpres."Este scopul meu in acest mandat. Nu poate…