Ministrul apărării german avertizează împotriva unei retrageri pripite din Afganistan Convorbirile de pace cu privire la Afganistan nu au facut suficiente progrese pentru a permite retragerea trupelor straine, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, inainte de o reuniune virtuala cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza Reuters.



Guvernul afgan si militantii talibani au inceput convorbiri de pace la Doha in luna septembrie a anului trecut, dar negocierile au batut in mare parte pasul pe loc.



Ministrii de externe ai NATO vor discuta joi daca talibanii respecta un acord separat de pace din 2020 cu SUA, care presupunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

