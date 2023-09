Stiri pe aceeasi tema

- „Avem in vedere masuri de intarire a monitorizarii si securizarii spatiului aerian al Romaniei si, implicit, al NATO, atat prin eforturi in plan national, cat si prin cooperarea cu aliatii”, a declarat ministrul Apararii Angel Tilvar la o intrevedere cu seful Garzii Nationale a statului Alabama.Ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat, luni, la o intrevedere cu seful Garzii Nationale a statului american Alabama, ca Romania are in vedere masuri de intarire a monitorizarii si securizarii spatiului aerian al tarii si, implicit, al NATO, atat prin eforturi in plan national, cat si…

- Primele masuri luate de Autoritațile din Romania au luat primele masuri de protecție dupa incidentul cu ramașițele de drona gasite pe raza comunei Ceatalchioi, in satul Plauru. Fragmente dintr-o drona au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in satul Plauru , aflat pe malul celalalt al Dunarii de…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, s a deplasat, miercuri, 6 septembrie, in localitatile Ceatalchioi si Chilia Veche, judetul Tulcea, unde a discutat cu cetatenii si autoritatile localitatilor aflate in proximitatea atacurilor executate de Federatia Rusa asupra infrastructurii porturilor dunarene…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, miercuri, dupa vizita ministrul Angel Tilvar in localitatile Ceatalchioi si Chilia Veche, aflate in proximitatea atacurilor Federatiei Ruse asupra infrastructurii porturilor dunarene ale Ucrainei, ca vor fi luate masuri suplimentare

- Constantin Spinu, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, a declarat la Digi24 ca ministrul Angel Tilvar este la Ceatalchioi și ca echipele de investigație ale MApN care cerceteaza zona au semnalat in cursul serii "o serie de fragmente care pot fi asimilate unei drone", acestea urmand sa fie…

- Ministrul Apararii Naționale , Angel Tilvar, a reiterat ca dronele rusești folosite de Moscova in atacurile asupra porturilor ucrainene Izmail și Reni nu au ajuns pe teritoriul țarii noastre, intr-un interviu acordat AGERPRES . AGERPRES: Domnule ministru, Ministerul Apararii Nationale a negat faptul…