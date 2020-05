Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca Programul Tomate a fost compromis pentru ca s-a permis sa fie date in plata foarte multe dosare fictive, el referindu-se din noul la cele 417 astfel de cazuri din judetul Olt, in legatura cu care a fost sesizat…

- Discuții privind comercializarea in supermarcheturi a produselor romanești Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, nu va aplica legea, care din aceasta saptamâna, nu le mai impune marilor supermarcheturi sa comercializeze 51%, produse agroalimentare din producția interna și nici sa le promoveze…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa ca schemele de calitate reprezinta modalitatea de a promova produsele romanesti, "o modalitate inteligenta prin care nu poate nimeni sa te acuze si sa intri in procedura de infringement". …

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a lansat marti un apel pentru sustinerea fermierilor romani care nu reusesc sa isi vanda produsele si transmite romanilor sa caute si sa cumpere in aceasta perioada de criza doar produse romanesti."Am fost intrebat si de presa si de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, anunta ca reprezentantii Comisiei Europene au aprobat solicitarea privind majorarea plafonului alocat sprijinului cuplat pentru culturile de legume in spatii protejate. "O veste buna pentru fermierii romani! Comisia Europeana a aprobat solicitarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat marti ca a solicitat Comisiei Europene acordarea mai devreme a subventiilor in acest an, respectiv din luna septembrie, in contextul crizei create de pandemia de coronavirus. "Am facut demersuri la Comisie, nu numai noi, ci si alte…