- Painea și celelalte produse de panificație s-ar putea scumpi din nou la finalul verii. Patronii din industria de morarit și panificație reclama ca platesc mai mult pentru gaze naturale, energie electrica și pentru materia prima.

- Mai multe rezervoare au explodat, astazi, in jurul orei 12:30, la Rafinaria Petromidia Navodari. Exploziile au fost urmate de incendiu.Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, explozia s-a produs la repornirea rezervoarelor, dupa ce a fost efectuata revizia. Pentru gestionarea incidentului, la…

- Alerta O persoana a disparut in Dunare Salvatorii din cadrul ISU Dobrogea intervin in aceste momente, la iesire din Harsova, spre Ghindaresti, unde o persoana a disparut in Dunare.Stire in curs de actualizare ...

- In aceasta seara, la Tema Zilei, in cadrul Telejurnalului, invitat a fost prefectul Capitalei, Alin Stoica. Subiectul in discuția cu Claudiu Lucaci a fost scandalul gunoaielor din Sectorul 1 și decizia de instituire a starii de alerta. Știre in curs de actualizare.

- Un apel anonim a anunțat ca exista o bomba la Curtea de Apel București. Pirotehnișii au ajuns la fața locului, la fel și cei dela SRI și ISU, informeaza Digi24. Știre in curs de actualizare.

- Sesizarea a fost facuta la numarul de urgenta 112 de catre un barbat. Acesta a spus ca in statia STB se afla un colet suspect. Imediat aici s-au prezentat reprezentanti de la politie, dar si specialisti acre verifica zona pentru a vedea daca vorbim despre o alarma falsa sau daca acest colet reprezinta…

- Raed Arafat a explicat in cursul serii de marți care este motivul pentru care starea de alerta a fost prelungita in Romania, in ciuda faptului ca numarul cazurilor de Covid-19 a scazut semnificativ. Potrivit șefului DSU, țara noastra „nu se afla intr-o stare de normalitate”, ceea ce inseamna ca pericolul…

- Bogdan Cristian Nica, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, a suferit un infarct, iar starea axestuia este grava, sustin surse medicale. Se pare ca Nica s-ar afla acum la terapie intensiva, unde este intubat. Stire in curs de actualizare