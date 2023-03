Ministrul afacerilor externe, la Conferinta internationala a donatorilor in sprijinul populatiilor din Turcia si Siria, afectate de seismul din 6 februarie 2023

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, 20 martie 2023, la Bruxelles, la Conferinta internationala a donatorilor in sprijinul populatiilor din Turcia si Siria, afectate de seismul din 6 februarie 2023, prilej cu care a anuntat un nou pachet de asistenta financiara din partea Romaniei, in valoare totala de 1,3 milioane de euro.Potrivit unui comunicat al MAE, conferinta organizata de Comisia Europeana si Presedintia suedeza a Consiliului UE a prilejuit coagularea actiunii so ...