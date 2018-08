Stiri pe aceeasi tema

- Victor Negrescu a declarat ca in foarte multe discuții cu reprezentanți ai statelor membre UE și chiar ai presei, se cer informații cu privire la situația din Romania. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene considera ca disputele politice au mers prea departe, iar informațiile din presa internaționala…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE „nu este pusa in pericol" desi exista „actori" care si-ar dori ca mandatul Romaniei sa nu fie unul de succes.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, vineri, la Craiova, la o dezbatere cu tema „Europa Convergenței: Ocupare și drepturi sociale”, organizata in contextul preluarii in premiera de catre Romania, de la 1 ianuarie 2019, a președinției Consiliului ...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 august, a Deciziei (UE) 934/2018 a Consiliului privind punerea in aplicare a dispozitiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informatii Schengen in Bulgaria si in Romania, informeaza…

- Romania isi doreste o Presedintie a Consiliului Uniunii Europene care sa fie "axata pe cetatean", a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, la conferinta "The Road to Sibiu, from Sofia, via Vienna". "Romania are doua directii principale - prima directie este sa vorbim…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti ca Romania se afla "intr-un proces de reforma continua", precizand ca tara noastra este "un puternic sustinator" al Semestrului European. "Ne aflam intr-un proces de reforma continua, (...) pe care si Romania il…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face un apel la președintele Klaus Iohannis și la Ludovic Orban de a nu politiza președinția la Consiliul Uniunii Europene (UE) care va fi preluata de Romania in 2019, precizand ca este un obiectiv care nu are culoare politica.Citește…