- Cum a reușit Chișinaul sa iasa total din plasa energetica a Moscovei? Cat de mult s-a implicat Romania in acest proces? Au raspuns, joi seara, la Tema Zilei, miniștrii Energiei de pe ambele maluri ale Prutului: Victor Parlicov și Virgil Popescu.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu pentru Vocea Basarabiei , citat de Moldova 1 , ca, din punctul de vedere al resurselor de gaze, țara sa nu mai depinde de Rusia, dar o independența energetica totala fața de Moscova poate fi atinsa in decurs de doi ani. „Republica…

- ”Cu ocazia vizitei oficiale in Republica Moldova am avut o intalnire de lucru cu omologul meu moldovean Victor Parlicov. Am stabilit sa reactivam grupul de lucru pe domeniul energiei intre cele doua state, pentru a intari colaborarea si parteneriatul pe care il avem pe mai multe paliere”, a scris, joi…

- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de lege care prevede inlocuirea limbii moldovenești cu romana. Decizia, aplaudata de Romania și criticata de Kremlin, este considerata a fi o declaratie de independenta fata de Rusia si o apropiere de UE.

- In primavara anului 2021, autoritațile ruse au elaborat schița unui plan pentru a transforma Republica Moldova in satelitul Moscovei. Acest document strategic a ajuns in mainile jurnaliștilor de investigație de la Suddeutsche Zeitung, Yahoo News, Dossier Center și Rice Moldova, care au dezvaluit ca…

- Premierul Dorin Recean, invita agenții economici din Romania sa investeasca in Republica Moldova, inclusiv in proiecte energetice, odata ce „afacerile noastre vorbesc aceeași limba”. Astazi, șeful Guvernului a declarat dupa intrevederea avuta la București cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, ca Chișinaul…

