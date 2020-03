Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranta impact asupra cresterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar International isi va revizui probabil in scadere previziunile, a afirmat joi purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Este evident…

- Epidemia de coronavirus din Italia a mai facut o victima, a sasea, a anuntat luni postul public RAI, citat de Reuters. Cea de-a sasea victima a epidemiei de coronavirus din Italia este o persoana diagnosticata cu cancer, din orasul Brescia, situat in nordul tarii. Descoperirea mai multor focare vineri,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, informeaza Reuters. Patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza…

- Uniunea Europeana nu vede "niciun motiv de panica" pentru epidemia de coronavirus din Italia care a contaminat peste 100 de persoane si a provocat moartea a doua, a declarat duminica, la Riad, comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, relateaza Reuters. "Uniunea Europeana…

- Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters. Daca masura va fi adoptata la referendumul…

- Comisia a lansat o procedura de urgența pentru accesarea de fonduri din programul sau de cercetare și inovare, banii urmand sa finanțeze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecințele unei raspandiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…

- Ministrul de externe german Heiko Maas considera ca acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iran este in continuare relevant si ca sefii diplomatiilor din Uniunea Europeana isi vor reafirma angajamentul fata de aceasta intelegere, in pofida anuntului Teheranului privind abandonarea ultimei restrictii pe…