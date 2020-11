Cuba si Iranul s-au angajat vineri sa isi consolideze alianta impotriva Statelor Unite, in cadrul unei intalniri la Havana a ministrilor de externe din cele doua tari, informeaza FP.



"Sunt foarte fericit ca sunt aici pentru a vorbi despre cooperarea noastra", a declarat ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif.



"Iranul si Cuba au facut front comun in fata presiunilor SUA, presiuni care pot fi considerate doar terorism economic", a adaugat seful diplomatiei iraniene, salutandu-l pe omologul sau cubanez Bruno Rodriguez in cadrul unei ceremonii in prezenta reprezentantilor…