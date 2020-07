Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai tarilor membre ale Uniunii Europene (UE) se vor reuni pe 13 iulie la cererea Frantei, pentru a dezbate asupra Turciei, cu care Franta intretine relatii deteriorate, in special din cauza crizei libiene, a anuntat miercuri seful diplomatiei franceze, informeaza AFP. …

- Guvernul german a anunțat, marți, ca incepand cu data de miercuri, 3 iunie, va ridica restricțiile de calatorie pentru toate cele 26 de state care sunt membre ale Uniunii Europene, noteaza Mediafax. Anunțul a fost facut de catre Heiko Mass, ministrul de Externe. ”Pregatim cabinetul sa treaca legea”,…

- Turcia a acuzat marți Grecia, Cipru, Egiptul, Franța și Emiratele Arabe Unite ca au cautat sa formeze o „alianța a raului” dupa ce aceste țari au emis o declarație comuna prin care denunțau politicile lui Ankara in estul Mediteranei și Libia.Intr-o declarație cu presa dura, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Statele membre ale Uniunii Europene sarbatoresc astazi Ziua Europei, ramasa in istorie si sub numele de „Ziua Schuman". In urma cu 70 de ani, Robert Schuman, ministru de externe al Frantei, punea bazele proiectului ce avea sa de vina Uniunea Europeana, printr-un plan vizionar de colaborare economica…

- Rares Bogdan: „Ministerul spunea ca nu e responsabilitatea lor. Eu va spun ca orice cetațean care e in afara granițelor, care are cetațenia romana, este responsabilitatea ministerului și a țarii sale. Daca ar fi dat in Israel, in SUA, in Franța, Ministerul de Externe un astfel de comunicat , astazi…

- Ministrii de Externe german, francez, italian si seful diplomatiei Uniunii Europene (UE) au lansat sambataun apel la un armistitiu umanitar in Libia, indemnand toate partile sa reia negocieri de pace, relateaza Reuters.

- Ministrii de externe ucrainean si rus vor avea saptamana viitoare, in sistem de videoconferinta, discutii mediate de Germania si Franta in scopul revitalizarii eforturilor de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, a anuntat miercuri seful diplomatiei germane Heiko Maas, transmite dpa potrivit…

- Șeful Eurogrupului nu a renunțat la ideea emiterii de “coronabonduri” pentru salvarea Europei, in ciuda opoziției Germaniei și Olandei Emiterea de obligatiuni comune ramane una din solutiile posibile in zona euro, pentru a face fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, a…